Beijing Guoan, internet sitesinden "hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.

Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.

Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.