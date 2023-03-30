Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Josef de Souza Çin'e transfer oldu
Beşiktaş Kulübünden sezon ortasında ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.
Beijing Guoan, internet sitesinden "hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.
Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.
Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.
Etiketler: Çin Transfer Haberleri
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