Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top tekniği çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel uygulamalar gerçekleştirildi.

Enner Valencia ile Emre Mor salonda fizik yüklemeye yönelik idman yaptı ve sonrasında saha çalışmalarına geçti.

Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.