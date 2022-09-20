Sezona yoğun maç takvimiyle başlayan Fenerbahçe, bu süreci neredeyse hasarsız atlattı. Teknik direktör Jorge Jesus, kadrodaki tüm futbolculardan faydalanarak yorgunluk ve sakatlıkların önüne geçti.

Bu süreçte en uzun süre sakatlık yaşayan isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan oldu. Serdar Aziz, hafif ağrıları nedeniyle kontrollü olarak çalışmalarına devam ediyor.

Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ise daha kısa süreli sakatlıkların ardından hazır hale geldiler. Sarı lacivertlilerde milli araya girilirken sadece Luan Peres’in sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş derbisine kadar tüm futbolcuların hazır olması bekleniyor. Fenerbahçe, milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun durumunu da yakından takip ediyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Miha Zajc, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi , Ezgjan Alioski ve Joshua King milli takım kamplarına giden isimler oldu.

Teknik Direktör Jorge Jesus, önemli oyuncularının yokluğunda kısıtlı bir kadro ile çalışabilecek. Jesus milli takımlarına gitmeyen futbolculara da 4 gün izin verdi.