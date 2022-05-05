Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu.

"Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim"

Jesus, Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'nin kendisini istediğini söyledi. Jesus, Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini söyledi.

"Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil."

Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırdığını kaydeden Jesus, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı ise hayallerinin gerçeğe dönüşmesi olarak niteledi.

20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, ardındansa bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Jesus'tan, Pereira'ya övgü

Röportaj sırasında kendisine sorulan, "Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktörler kim" sorusuna Jesus, tanıdık bir cevap verdi.

"En iyisi Vitor Pereira. Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskı yapması, skor almayı bilmesi. Vitor harikadır."

Jesus'un röportajının yer aldığı haberde Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'den de teklif aldığı iddia edildi.

Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiası

Öte yandan Jesus için Portekiz basınından da bomba bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Miguel Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu yönüne" ifadesini kullandı.