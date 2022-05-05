Bordo-mavililerin 5 Mayıs 1996'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kaybettiği maçı izlemek üzere Giresun'un Görele ilçesinden Trabzon'a giden Mehmet Dalman, mağlubiyetin ardından ertesi sabah kendisini evinin önündeki ağaca asarak intihar etmişti.

Mehmet Dalman'ın 26. ölüm yıldönümünde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Dalman'ın ağabeyi Ahmet Dalman ile birlikte mezar ziyaretinde bulunarak dua okudular.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu vefat eden taraftarlarımızın mezarlarını ziyaret etti



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Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 1992 yılında elim bir kaza sonucu vefat eden bordo mavili kulübün taraftarları Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara’nın Çarşıbaşı’ndaki kabirlerini de ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından Trabzon'un Arsin ilçesine giden Ahmet Ağaoğlu, 2010-2011 sezonunda oynadığımız Eskişehirspor karşılaşması sonrası hayata veda eden Mustafa Çelik’in mezarını ziyaret etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çelik’in mezarına bordo-mavili bayrağı astı.