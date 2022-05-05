Fenerbahçe’de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun’a dünyaca ünlü isim Zlatan Ibrahimovic’ten mesaj geldi.

Dursun’a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, “Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.