Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ibrahimovic’ten Serdar Dursun’a mesaj
Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçeli Serdar Dursun’a mesaj gönderdi.
Fenerbahçe’de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun’a dünyaca ünlü isim Zlatan Ibrahimovic’ten mesaj geldi.
Dursun’a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, “Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Serdar Dursun, Zlatan Ibrahimovic'in 2020'de kendisine gönderdiği videolu mesajı paylaştı.— TRT Spor (@trtspor) May 5, 2022
"Serdar, unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan selamlar. Kendine iyi bak. Desteğin için teşekkürler." pic.twitter.com/jqMduZ2f7C
Son Haberler
- 17:27
- 17:29
- 17:08
- 17:05
- 17:05
Sıradaki Haber
Trabzonspor tarihi rekorlar için oynayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz