Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın son dönemde en memnun olduğu konular tüm oyuncuların sorumluluk alması ve iskelet kadrodaki hemen her oyuncunun gol atması.

Bunlara yedek kulübesinden gelen oyuncular da eklenince Kartal’ın istediği takım halinde hücum, takım halinde savunma anlayışı yerleşti.

Deneyimli teknik adamın ideal 11’i Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Osayi Samuel, Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluşuyor.

Bu isimler arasında kaleci Altay Bayındır dışında tüm oyuncular skora katkı yaptı. Altay Bayındır ise Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde Diego Rossi'ye asist yapmıştı.

İdeal kadroda yer alan Serdar Dursun 14, Miha Zajc 9, Rossi ise 6 gol atarak skor yükünü üstlendi.

İsmail Kartal’ın rotasyon oyuncusu olarak kullandığı Valencia 11, kadro dışı kalan Mesut Özil 9, Berisha 7, Pelkas 5, Arda Güler de 3 kez fileleri sarstı. Sarı lacivertlilerde sadece Sosa ve Tisserand’ın golü bulunmuyor.