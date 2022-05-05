Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.