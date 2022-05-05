Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Fenerbahçe Süper Lig
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