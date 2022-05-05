Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiklerini anımsattı.

Çalımbay, Taraftarı önünde Galatasaray'dan puan almanın zor olduğunu aktardı.

"Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok çekişmeli ve çok güzel bir lig maçı oldu."

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay, ligde Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile 2 önemli maça çıkacaklarını vurguladı.

"Aytemiz Alanyaspor ile hem Sivasspor'un tarihi açısından, hem bizim, futbolcular, taraftarımız hem de camia için çok önemli bir maç oynayacağız. Kasımpaşa ile de bu maçı düşünerek oynayacağız. Ligde kalan 3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kasımpaşa son haftalarda çıkış yapan bir ekip. O gün kim oynarsa oynasın sahada çok iyi motive olması gerekiyor. Galatasaray maçını unutarak, önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçını kazanıp, Alanyaspor maçına daha güvenli çıkmamız gerekiyor."

Teknik Direktörümüz @RCALIMBAY, resmi internet sitemize açıklamalarda bulundu.



Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor.

Final oynamak istiyoruz.

3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz.



Sivasspor Youtube

https://t.co/zj1sxtsvGf pic.twitter.com/hoIAypwZP0 — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) May 5, 2022

Çalımbay, taraftarlardan takımlarına destek vermelerini istedi.

"Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirse bizim için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz."