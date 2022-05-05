Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a ve Türk sporuna büyük hizmetler veren, kulübümüzün efsane başkanlarından Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının onuncu yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapan Ali Uras, 1977-1986 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yaptı. Aralık 1986-Ağustos 1987 arasında Türkiye Futbol Federasyonunda Başkanlık yapan Uras, 5 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti.