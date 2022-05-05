Ligde A Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli ekip, 21. hafta müsabakasında deplasmanda Kocaeli Bayan FK'yi 7-2 yendi. Fenerbahçe, bu sonuçla 21 karşılaşmada 102 gole ulaştı.

Sarı-lacivertli ekibin bu başarısında 32 kez fileleri havalandırarak gol kraliçeliğinde zirvede yer alan Kennya Cordner ile 22 kez gol sevinci yaşayan Shameeka Fishley önemli katkı sağladı.

Kuruluşunun ilk yılında normal sezonun bitimine 1 maç kala 100 gol barajını aşarak 102 gole ulaşması üzerine taraftarlar sosyal medyada sarı-lacivertli ekibi 1988-1989 sezonunda 103 gol bulan erkek futbol takımına benzetti.

Ayrıca 21. haftada Altay'ı 12-0 yenen Beşiktaş Vodafone da 94 gole çıkarak Fenerbahçe'yi takip etti.