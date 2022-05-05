Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Kupa Anıtı'na 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulüp daha önce de Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları duyurmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.