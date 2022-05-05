Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar ve genel performansı ile tartışma konusu olmuştu.

Yolların ayrılması gündemde olan İspanyol çalıştırıcı, görevine devam ediyor. Yönetim, kalan maçlara da Domenec Torrent ile çıkma kararı aldı. Ancak İspanyol teknik adam yeni sezon planlamasında yer almayaca.

Torrent futbolcularla görüştü

Başkan Burak Elmas, sezon sonunda Torrent ve yardımcılarının kontratlarını en uygun fesih bedeli ile sonlandırmak istiyor.

59 yaşındaki teknik adam ise antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptı. Torrent futbolcularına yeni sezonda takımın başında olmayacağını da paylaştı.

Galatasaray'da 4 eksik var

Bu arada sakatlıkları bulunan Marcao, Pena ve Omar Elabdelloui takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Kart cezalısı Emre Kılınç ve bu 3 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda olmayacak.

Galatasaray’ın kalesini kaptan Muslera koruyacak. Kulübede ise genç kaleci Jankat Yılmaz olacak.

Marcao’nun yokluğunda stoperde bu hafta da Semih Kaya görev yapaca. Sağ bekte ise Omar Elabdelloui’nin yerine Sacha Boey forma giyecek.