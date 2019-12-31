Eski futbolcu ve antrenör John Collins'ten, Mesut Özil'e ağır eleştiri.

İskoç futbol adamı, Arsenal'in son yıllardaki başarısızlığının en büyük sebebi olarak Türk asıllı Alman oyuncuyu gösterdi.

Collins verdiği röportajda, "Mesut, tembel bir oyuncu. Geri dönmüyor, mücadele etmiyor. Kısaca oyunun kirli tarafıyla ilgilenmeyip, topu ayağına aldığında oynayan bir futbolcu. Arteta, onu değiştiremez çünkü huylu huyundan vazgeçmez. Fazla zaman geçmeden onsuz bir takım için planlar yapacaktır" ifadesini kullandı.

Unai Emery'nin yeteri kadar çalışmadığı için yedek bıraktığı Mesut Özil, Arteta'nın takımın başına gelmesiyle tekrar ilk on birde forma giymeye başladı.

2013 yazında rekor bir ücretle Real Madrid'den transfer olan 31 yaşındaki yıldız, kulüp tarihinin de en çok kazanan oyuncusu durumunda bulunuyor.

Kaynak: TRT SPOR

