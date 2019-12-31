Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Oyun olarak bazı maçlarda seviyemizi yakaldık"

Ligin ilk yarısını değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Puan olarak tam istediğimiz noktada olmasak da oyun anlamında bazı maçlarda seviyemizi yakaladık. Daha iyi bir puanda bitirebilirdik” dedi.

Emre Belözoğlu, ilk devrede yaptıkları hataları tekrarlamamaları durumunda şampiyon olabileceklerini kaydetti.

Deplasmanda 9 maçta sadece 3 galibiyet elde etmelerini de yorumlayan 39 yaşındaki oyuncu, "Dış saha performansımız daha iyi olmalı. İnşallah Çaykur Rizespor maçı, güzel bir başlangıç olur." şeklinde konuştu.

Jailson'a övgü

Rize'de 3 puanı getiren golü atan Jailson'dan da övgüyle söz eden Fenerbahçe kaptanı, "Jailson çok enteresan bir oyuncu. Farklı mevkilerde de oynayabilen, çok iyi bir takım oyuncusu. Bizi rahatlatan, en azından camiayı sezonun içinde tutan bir gol attı diye düşünüyorum" dedi.

Öncelikle iyi bir kamp dönemi geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, “Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre her zaman daha zor geçer.” ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR