Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi31 Aralık 2019 Salı 11:51 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:54
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın yeni yıl takviminde down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklar da yer aldı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni yıl takvimi çekimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Mutlu yıllar!— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 31, 2019
Yeni yıl takvimimizin çekimlerinde farkındalık yaratmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve futbolcularımızı; Down Sendrom,
Otizm, Serebral Palsi ve PKU'lu çocuklarımız ile buluşturduk. pic.twitter.com/5ZVVUrjz0S
Çekimlerde futbolcuları down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklarla bir araya getirdikleri aktarıldı.
Paylaşımda yer alan videoda, Medipol Başakşehirli futbolcular ile çocukların takvim çekimindeki eğlenceli anları yer aldı.
Kaynak: AA