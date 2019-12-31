Liverpool, 2019’daki görkemli performansıyla rüya gibi bir yılı geride bıraktı.

İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

Jurgen Klopp’un takımın başına geçtiği 2015 yılından bu yana üstüne koyarak ilerleyen Kırmızılar, emeklerinin karşılığını 3 kupa alarak taçlandırdı.

Liverpool, 2019’da oynadığı 37 maçta, 31 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Tek mağlubiyetini Manchester City karşısında alan Klopp'un ekibi, bu yenilginin faturasını ise şampiyonluğu kaybederek ödedi.

Bu da Liverpool'un geride kalan yıldaki en kötü anısı olarak kayıtlara geçti.

Liverpool, kaçan şampiyonluğun acısını 2020 yılında çıkaracağa benziyor.

2019 - 2020 sezonuna fırtına gibi giren Kırmızılılar, ligin ilk yarısını bir maç eksikle en yakın rakibinin 13 puan önünde tamamladı.

Kırmızılıların, 30 yıllık şampiyonluk özlemini 2020'de bitirmesi artık sürpriz sayılmayacak.

Liverpool'un başarılı savunmacısı Virgil van Dijk, UEFA yılın futbolcusu ödülüne sahip olurken, gol makinaları Salah ve Mane ise en iyi Afrikalı futbolcu adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT SPOR