Galatasaray’ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jean Micheal Seri beklentilerin çok uzağında kaldı.

Steven Nzonzi’den sonra Süper Lig’in en değerli ismi olan olan 28 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında gönderilecekler listesinde yer alıyordu.

Ancak Fildişi Sahilli futbolcu ligde son oynanan Antalyaspor maçındaki performansıyla takımda kalmayı başardı.

Teknik direktör Fatih Terim’in uyarılarını dikkate alan Seri, bunu futboluna da yansıttı.

Antalyaspor maçının en iyilerinden biri olarak dikkat çeken ve etkili pasları ile takıma katkı yapan Seri’nin, ligin ikinci yarısında da takımda kalacağı ve oynamaya devam edeceği belirtildi.

Fildişi Sahilli futbolcunun oldukça profesyonel olması ve takım arkadaşlarıyla da iyi anlaşması verilen kararda etkili oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, iyi bir devre arası kampı geçirdikten sonra Seri’nin ligin ikinci yarısında çok daha faydalı olacağı görüşünde.

28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Fildişi Sahilli futbolcu, forma giydiği 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise skora herhangi bir katkıda bulunamadı.

Kaynak: TRT SPOR