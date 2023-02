Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destekler sürüyor.

Son olarak Barcelona Başkanı Joan Laporta, depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından açıklama yapan Laporta, Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

President @JoanLaportaFCB expresses his solidarity with the Turkish and Syrian people, and encourages support for the humanitarian organisations that work with the @FundacioFCB. "In these painful times we wish to express all our solidarity". pic.twitter.com/KHo73YppA2