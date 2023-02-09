Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Büşra Kayadibi ve ablası 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sporcumuzun sağlık durumu iyi ve hastanede tedavisi devam etmekte. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcumuza ve ablasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.