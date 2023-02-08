TFF'den yapılan açıklamada, FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlendiği hatırlatıldı.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle FIFA ile irtibata geçildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 6 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin 10 gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü o