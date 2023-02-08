Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Paulo Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap derneğine bağışta bulunulmasını rica etti." ifadelerini kullandı.

Katılmak için Mention atabilir, @TeamDemiral 'a DM yoluyla ya da teamdemiral@gmail.com'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.. — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Milli futbolcu, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmıştı.