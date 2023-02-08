Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcılardan Sefa Bayraktar depremde hayatını kaybetti
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa Bayraktar'ın ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Etiketler: Deprem
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