Kırmızı-beyazlı kulüp, deprem bölgesindeki zorlu kış şartlarında depremzedelerin üşümemesi için temin ettiği 1 tır yastık ve yorganı hemen Hatay'a gönderdi.

Nuri Asan Tesisleri ve Samsun Golf Kulübü'nde de yardım toplama alanı kuran Samsun ekibi, buraya taraftarların getirdiği malzemeleri de tırla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yolladı.

Tesislerde tırın yüklenmesine yardım eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaşanan deprem felakatinin boyutuna işaret etti.

Eroğlu, geniş bir alanda şiddetli depremlerin yaşandığını belirtti.

"Kış şartları çok ağır. Allah orada olanlara ve yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin. Böyle olaylarda aslında rakamlar durumu tam anlatmıyor. Ama 10 bin anne, çocuğunu kaybetti, 10 bin çocuk, anne babasını kaybetti gözüyle bakarsanız tablonun ne denli acı olduğunu görebilirsiniz. Acıları tarif etmek imkansız. Bu kadar geniş bir alanda acil müdahale yapma şansı gerçekten çok zor. 12-13 milyon kişinin yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Her evde 3 kişi yaşasa 4 milyon konut, yollar kapalı, kar soğuk bastırıyor. Her şey ama her şey çok zor."

Eroğlu'ndan futbol takımlarına çağrı

Eroğlu, eski öğrencisi Taner Kahriman'ın acı haberini aldıklarını ifade etti.

"Yeni Malatyaspor'un genç kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı da kaybettik. Vefat eden antrenör ve diğer sporcularımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır. Böyle zamanlarda Türk insanının dayanışma ruhu tam olarak ortaya çıkıyor. İzmir depreminde biz bunu yaşadık. Daha acılarımız çok taze. Oradaki insanların ruh hallerini çok iyi anlıyorum. Volkan Demirel'i ve değerli eşini, Gökhan Zan'ı izledim. Çok kişinin hissine tercüman oldular. Biz futbol adamları, futbolcular ve kulüpler, bölgenin acılarını sarmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Türk futbol tarihinin en büyük kampanyasını futbol üzerinden başlatıp bu insanlara borcumuzu ödeyebiliriz."

Eroğlu, deprem bölgesine yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.