Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, FIFA'ya yapılan resmi başvurunun bugün itibarıyla onaylandığı ve 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 18 Şubat Cumartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.