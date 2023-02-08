Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ara transfer dönemi uzatıldı
[Fotograf: AA]
Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi, 18 Şubat'a kadar uzatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, FIFA'ya yapılan resmi başvurunun bugün itibarıyla onaylandığı ve 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 18 Şubat Cumartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.
Etiketler: TFF
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