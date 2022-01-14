Artistik cimnastik dünyasının efsanevi sporcularından Kohei Uchimura emekliliğini açıkladı.

"Gelecekte ne yaparsam yapayım, bundan gururla bahsedeceğim"

33 yaşındaki Japon yıldız, kararının gerekçesini ve duygularını kameraların karşısında paylaştı.

"Hayatımın yarısından fazlasında Japon bayrağını taşıdığım için onur duyuyorum. Gelecekte ne yaparsam yapayım, bundan gururla bahsedeceğim. Tokyo'da finale kalamadığımda büyük hayal kırıklığı yaşadım. Ardından Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak benim için çok zor oldu. 3 yıl sonraki olimpiyatlara katılamayacağımı hissettim. Bu kararı bu yüzden verdim."

Geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan artistik cimnastik dünyasının efsanevi sporcularından 33 yaşındaki Kohei Uchimura, kararının gerekçesini ve duygularını paylaştı. pic.twitter.com/xQ5BPTvUqZ — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) January 14, 2022

Kohei Uchimura, ilk kez 2008 Pekin'de olimpiyat sahnesine çıkmıştı. Japon sporcu, 2012 olimpiyatlarında bireysel, 2016 oyunlarında ise hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmıştı.

Yıldız cimnastikçinin 10 dünya şampiyonluğu da bulunuyordu. Kohei Uchimura, ülkesinde düzenlenen Tokyo 2020'de favori aleti olan barfikste düşerek finale kalamamıştı.