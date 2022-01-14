Liglerde ikinci transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Avrupa ekiplerinde hareketlilik sürüyor.

Manchester United'da teknik direktörlük için Paris Saint Germain'in hocası Mauricio Pochettino ismi ön plana çıkarken, İngiliz ekibi ayrıca Napoli’nin 25 yaşındaki orta sahası Fabian Ruiz için de temaslarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

West Ham United’ın İngiliz forveti Jarrod Bowen’in Liverpool’a ara transfer döneminde gitmesi gündemde yer alıyor.

Öte yandan yeni bir yapılanma içine giren Newcastle United; Norwich’ten Todd Cantwell, Sevilla’dan Diego Carlos, Fiorentina’dan Nikola Milenkovic ve Lille’den Sven Botman’ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Southampton, Chelsea’den kiraladığı forvet Armando Broja’yı kalıcı olarak kadrosuna katmak için mavi-beyazlılara teklif sundu.

Borussia Dortmund ise Chelsea’nin Danimarkalı futbolcusu Andreas Christensen’i ara transfer döneminde takımına dahil etmek istiyor.

Origi Liverpool'da kalıyor

Liverpool’un Belçikalı forveti Divock Origi takımda kalıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için Teknik Direktör Jurgen Klopp açıklamalarda bulundu.

Klopp, Origi’nin sakatlığı sebebiyle tedavi sürecinde olduğunu belirtti.

"Hayatta ne olacağı belli olmaz ama kendisi bu transfer döneminde takımdan ayrılmayacak. Origi, tedavi süreci sonrasında takıma büyük katkı sağlayacak."