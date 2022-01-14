Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de Burnley-Leicester City maçına koronavirüs engeli
İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Leicester City arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs sebebiyle ertelendi.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebi kabul edildi.
Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki COVID-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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