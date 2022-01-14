Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebi kabul edildi.

Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki COVID-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.