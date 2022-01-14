Galatasaray'da gündemin ilk sırasında kadroya yapılacak takviyeler var. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Domenec Torrent, transfer raporunu yönetime sundu.

İspanyol teknik adam, ön libero ve kaleci alınmasını istedi. 59 yaşındaki teknik adam, ön libero tarifini fizik gücü ve kesici özelliği iyi olan bir oyuncu şeklinde yaptı.

Muslera’nın sakatlığının devam ettiği süreçte ise kaleci için Sergio Rico ismi konuşuluyor. Torrent, Paris Saint Germain forması giyen İspanyol file bekçisini kadroda görmek istiyor.

2020 yılında Sevilla’dan 5 milyon euroya transfer olan Rico, bu sezon sadece 1 maçta forma giydi.

Galatasaray yönetimi de, kadroya takviye şartları hakkında Torrent’e bilgi verdi. Başkan Burak Elmas, önceliklerinin kontenjanı boşaltmak ve bütçe oluşturmak olduğunu söyledi.

Elmas, kadrodaki bazı isimler ayrıldıktan sonra transfer yapılabileceğinin altını çizdi.

Domenec Torrent de transferler gerçekleşene kadar bazı eksiklere kadro içinden çözüm üretebileceğini dile getirdi. Bu arada İspanyol teknik adamın, antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.