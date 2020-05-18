Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarmadan bedensel engelli vatandaşa Fenerbahçe forması
Uşak'ın Ulubey ilçesinde jandarma ekibi, 41 yaşındaki bedensel engelliye Fenerbahçe forması ve atkısı hediye etti.
İnay köyünde yaşayan Cemil Hayırlı, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında kendisini ziyaret eden jandarmadan, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin formasını istedi.
Ekipler, Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri sürpriz ziyarette Hayırlı'ya forma ve atkı hediye etti.
Vali Funda Kocabıyık, jandarmayı tebrik etti.
"Cemil Hayırlı'nın yüzündeki mutluluk hepimizin içini ısıttı. Bu vesileyle tüm Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımızı kutluyor, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum."
Etiketler: fenerbahçe formasıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:31
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