Jahovic attı Göztepe kazandı
Göztepe, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Göztepe, Makedon forveti Adis Jahovic'in 30, 38 ve 78. dakikalarda attığı gollerle kazanmayı bildi.
Ev sahibi Hatayspor'un gollerini ise 64. ve 90. dakikalarda Mame Diouf kaydetti.
Göztepe, bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Ligdeki 11. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan Tripic'in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.
GOL - 30. dakikada Göztepe öne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
GOL - 39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
55. dakikada ceza sahası içine topla giren Hataysporlu Boupendza'nın sert şutu dışarı çıktı.
GOL - 64. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diouf'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu.. 1-2.
GOL - 78. dakikada Göztepe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3.
87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göztepeli Ndiaye'nin sert şutunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı.
GOL - 90. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3
Mücadele, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor: Munir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Traore, Riberio (Dk. 79 Kamara) , Boupendza, Akintola, Aabid (Dk. 54 Muhammed Mert), Diouf
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 83 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner Aydoğdu (Dk. 90+1 Titi), Tripic (Dk. 70 Esiti), Diabate, Halil Akbunar (Dk. 90+1 Brown Ideye), Nwobodo, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye)
Goller: Dk. 30, Dk. 39 ve Dk. 78 Jahovic (Göztepe), Dk. 64 ve Dk. 90 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 İlhan Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 82 Esiti, Dk. 85 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 90+4 Akintola Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)