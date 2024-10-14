İzlanda'dan namağlup lider dönüyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı geriye düştüğü maçta İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattık. İzlanda üçüncü dakikada Oskarson ile devreyi önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışı topa iki kez dokunduğu için gol geçersiz sayıldı.

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62. dakikada İrfan Can Kahveci ile eşitliği sağladık. 67. dakikada penaltı noktasına tekrar geçen Hakan Çalhanoğlu durumu 2-1 yaptı. 83. dakikada Gudjhonsen ile eşitliği sağlayan İzlanda'ya cevabı 88. dakikada Arda Güler verdi ve yeniden 3-2 öne geçtik.

Milli Takım'da maçın sonucunu belirleyen gol 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan milliler tarihinde ilk kez İzlanda'dan kazanarak döndü.

Mililer, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. İzlanda 4 puanda 3. sırada kalırken. Galler 8 puan ile ikinci Karadağ ise puansız son sırada yer aldı.