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Spor
TRT SPOR 12.01.2024 12:20

İtalya'da Kenan Yıldız rüzgarı esiyor

İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız performansı ile göz dolduruyor. Takımın önemli isimlerinden biri haline gelen milli futbolcun Serie A'da bir, İtalya Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.

İtalya'da Kenan Yıldız rüzgarı esiyor

Juventus forması giyen milli oyuncu gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Torino ekibinin A Takım kadrosuna yükseldi.

Serie A'nın ilk haftalarında yeterli süre alamayan Kenan Yıldız 17. haftada oynanan Frosinone maçına ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin güvenini boşa çıkarmadı ve takımının ilk golüne imza attı.

Kenan Yıldız, siyah beyazlıların sonrasında ligde oynadığı Roma ve Salernitana maçlarına da 11'de başladı. Kenanlı Juventus son üç maçını galibiyet ile tamamladı.

Milli futbolcu Serie A'daki performansını İtalya kupasına da taşıdı. Juventus son 16 turunda Salernitana'yı elerken oyuna sonradan giren Kenan Yıldız takımının beşinci golünü kaydetti.

Çeyrek finalde ise Juventus, Frosinone'yi ağırladı. Ev sahibi takım 4-0'lık sonuç ile yarı finale kalırken skoru belirleyen gol Kenan'dan geldi. A Milli Tutbol Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu Almanya ile oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza atmıştı.

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