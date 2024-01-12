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Spor
TRT SPOR 12.01.2024 12:15

Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Milli futbolcu, önümüzdeki günlerde takıma katılacak.

Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar öncelikli olarak sol bek ve orta saha transferi yapacak.

Galatasaray listesinde yer alan oyuncuların yanı sıra kiralık olarak başka takımlara gönderdiği futbolcuların durumunu da takip ediyor.

Sarı kırmızılılar, sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.


Kutlu, sezon başında 250 bin euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık olarak gitmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı.

Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.

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