Salernitana kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salerno kenti yerel sağlık makamları, takımdaki COVID-19 vakaları sebebiyle bordo-beyazlı ekibin her türlü faaliyetini durdurdu ve spor müsabakalarına katılımını ikinci bir talimata kadar yasakladı.

Salernitana, bu durumu Serie A yönetimine de bildirdi.

Udinese ile deplasmanda bu akşam TSİ 20.30'da maçını oynaması gereken Salernitana, yerel sağlık makamlarının bu kararı dolayısıyla Udine kentine hareket etmedi.

İtalyan basınına konuşan Udinese İdari Yöneticisi Pierpaolo Marino ise kendilerinin maç için hazır olduğunu, Serie A'dan karşılaşmanın programlandığı gibi oynanacağı bildirimini aldıklarını ifade ederek, "Serie A yönetimi, bize durumun ertelemeyi gerektirecek kadar ciddi olmadığını söyledi." dedi.

Salernitana'nın bu akşamki maça çıkmaması halinde, müsabakanın tatil edilmesi ve Serie A yönetiminin daha sonra müsabakaya dair kararını açıklaması bekleniyor.