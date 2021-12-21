Fenerbahçe’de Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından gözler teknik direktör arayışına çevrildi.

Sarı lacivertlilerde öncelikli hedef Slaven Bilic. Hırvat teknik adamla sezon öncesinde görüşülmüş, ancak Çin kulübü Beijing Guoan'ın kabul etmemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

53 yaşındaki teknik adam, yeniden Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Deneyimli çalıştırıcıyla görüşmeler ilerleyen günlerde hızlanacak.

Kenan Koçak için ayrı seçenek düşünülüyor

Fenerbahçe için bir diğer isim Kenan Koçak. A Milli Takımda Yardımcı Antrenör olarak görev yapan 40 yaşındaki teknik adam için farklı bir plan düşünülüyor:

Birinci hedef, Slaven Bilic'le anlaşılması halinde Hırvat teknik adamın ekibinde yer alması, aksi durumda ise sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapması.

Ancak Kenan Koçak, A Milli Takım’dan ayrılması halinde, teknik direktör olarak çalışmak istiyor, yardımcı antrenörlüğe sıcak bakmaıyor.

Öte yandan son haftalarda düşüşe geçen Leeds United’ın başındaki isim Marcelo Bielsa, Fenerbahçe için sürpriz aday olarak değerlendiriliyor.

Arjantinli teknik adam, düşük bir ihtimal olsa da sarı lacivertlilerin gündemindeki isimler arasında.