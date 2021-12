Kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer'i yakından tanıyan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ile bordo-mavili takımın unutulmaz futbolcularından Turgay Semercioğlu açıklamalarda bulundu.

Ali Sürmen: Bilgilerini topluma verirken fıkralaştırırdı

Ali Sürmen, Özkan Sümer'in felsefesinin dürüsttük ve bilgiye dayalı olduğunu belirtti.

"Eğer bilimsel yönü yoksa anlattıklarınız Özkan Sümer'den ilgi göremez. Rahmetli hocamızın kendine çok güveni vardı ve bu güven futbol ve toplumsal bilgisinden geliyordu. O nedenle de zaman zaman bu bilgilerini topluma verirken fıkralaştırırdı ve beyinlerde çok daha iz bırakırdı."

[Fotoğraf: AA-arşiv]

Sürmen, Özkan Sümer'in futbolda birçok görevde bulunduğuna işaret etti.

"Ama bir taraftan da baktığınız zaman Trabzonspor futbolcusu Özkan Sümer, Trabzonspor teknik direktörü Özkan Sümer, Trabzonspor'un başkanlığını yapmış Özkan Sümer değil, Trabzon'la kalmamış Türkiye'ye mal olmuş. Başka takımlarda hocalık yapmış, milli takımda, federasyonda görev yapmış, bunların hepsi tesadüfen olmaz. Bugün TÜFAD'ın onursal başkanıdır. Bu kadar makam, sporla ilgili bu kadar etkin görev hiç kimseye tesadüfen verilmez. Bunun için ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilgi birikiminizin olması lazım. İşte Özkan Sümer buydu."

"Dürüstlük ve bilimselliği öne alırsanız yeni Özkan Sümer olursunuz

Sürmen, Sümer'in, Trabzon'da ilk tel örgüleri kaldıran kişi olduğunu kaydetti.

"Özellikle İstanbul basını kıyameti kopardı, 'Artık Trabzon'da kan gövdeyi götürür maçlarda.' Asla öyle bir şey olmadığı gibi Özkan Sümer'in Trabzonspor camiasına, Trabzon halkına güveni o kadar yüksek düzeydeydi ki onun o aldığı kararı Trabzon halkı kabul etti, uyguladı ve İstanbul'a ders olarak gönderdik. Bizden sonra da onlar kaldırdı. Her insanın doğma ve yaşama süreci var. Özkan Sümer bazı yerlerde çok güzel tarif edilir. Maçka'da taşların üzerinde futbola başladı. Taşların üzerinde futbola başlayacağınız bir mahalle yok, mahalle statları da yok demek ki yeni Özkan Sümer'lerin özellikleri başka olacak. Daha farklı olacak ama felsefe olarak dürüstlük ve bilimselliği öne alırsanız yeni Özkan Sümer olursunuz. İsminiz farklı olur tabii Özkan Sümer'in yerine geçemezsiniz. Özkan Sümer gibi olursunuz."

[Fotoğraf: AA-arşiv]

Ali Sürmen, Sümer ile çok keyifli diyaloglarının bulunduğunu belirtti.

"Şöyle keyifliydi, ikimiz de açık sözlüydük. Söylemek istediğimizi hiç eğmeden bükmeden söyleyen insanlardık. Bu nedenle bazen insanlar düz konuşanları 'Niye bunu dedi?' diye yargılar ama sonra söylenen söz haklı çıkınca da 'Evet yani, haklıymış.' derler. Konuşuyorduk açık sözlülüğümüzle. Trabzonspor'un menfaatinin önüne asla kişileri koymadı. Ben onun bu düsturunu da kendime ilke edinerek yürüyorum."

Serdar Bali: Bilgili, görgülü, delikanlı bir adamdı

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali ise Sümer'in futbol adamlığının dışında filozof biri olduğunu söyledi.

Bali, çocukluğundan beri Özkan Sümer'i tanıdığını aktardı.

"Hiç kimsede yokken onda 4 tane ayakkabı vardı. Kuyruk yağı ile onları parlatırdı. 'Kazma' bir futbolcuydu. Bu kötü anlamda değil, güçlü stoperlere öyle denirdi. Futbolu seviyordu, İdmanocağı'nda, Trabzonspor'da oynadı. Altyapı antrenörlüğüne soyundu. Genel yapısında gençlere karşı sevgi vardı. Türkiye'de Beşiktaş'ta Serpil Hamdi Tüzün, Trabzonspor'da Özkan Sümer gibi kişiler altyapıyı çok büyüttü. İşe sarılır, etrafındakiler onu severdi. 'Trabzonspor altyapısında çok önemli işler yaptı.' diye biliniyor ama milli takımı da çalıştırdı. Antrenörlerin başında geldi. (Gülerek) Biz de onun döneminde oynadık, çok eziyet çektik ama şampiyon olduk. Özkan abi Türkiye'de rüştünü ispat etti, yürüdü. Bilgili, görgülü, delikanlı bir adamdı."

[Fotoğraf: AA-arşiv]

Serdar Bali, kendisinin futbolculuk döneminde Denizlispor'a kiralık olarak gittiğini, Sümer'in de sonradan takıma geldiğini ifade etti.

"Takımda bir futbolcu arkadaşım ev alacaktı, transfer taksitini alamamıştı kulüpten. Bankadaki parasını çekti, ona verdi. Yaptığını söylemeyen dürüst, düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin."

Metin Bak: 7 kitabı bir anda okuduğunu söyleyebilirim

Türkiye Futbol Antrenörleri Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ise Sümer'in sadece futbol adamı olmadığını söyledi.

"Sürekli kendini yenileyen, geliştiren, asla vazgeçmeyen, vazgeçilmez olan, hizmette de sınır tanımayan bir insandı. Nasıl tanımlayabilirim Özkan Sümer'i? Agresifliğini mi? Sevecenliğini mi? Trabzonspor aşkını mı? Milli duygularını mı? O kadar dolu insandı ki. Çok kitap okumuşluğunu değil de 7 kitabı bir anda masanın üstünde okuduğunu söyleyebilirim. Aynı anda okuyor ve notlar alıyor. Bilgisayarı 70 yaşından sonra öğrendi. Teknolojiyi inanılmaz kullandı. Kendini hep geliştirdi. Küçük şeylerle tanımlamak doğru değil. İyi bir insandı. Trabzon şehri, Trabzonspor için kendinden veren biriydi."

[Fotoğraf: AA-arşiv]

Bak, Sümer'in sürekli kendine yeni hedefler koyan ve bunları gerçekleştiren bir insan olduğunu vurguladı.

"Kötü insanları, dedikoduyu sevmezdi. İyi bir yerelciydi. Trabzonspor'un yüzde 60 Trabzonlulardan oluşabileceğini söyleyen ve uygulayan biriydi. Küme düşme mücadelesi yapan takımı, sonraki sezon şampiyonluğa oynattı, kupayı kaldırttı. Bedava bileti, telleri, pankartları kaldırdı. 'Trabzon şehri birdir, ayrı pankartlar olmaz.' dedi. Stat onun döneminde tam dolu olurdu. Çünkü işleyişi doğruydu."

Semercioğlu: Başarılarıyla, yaptıklarıyla Türk futboluna damga vurdu

Trabzonspor'un eski futbolcularından Turgay Semercioğlu, Sümer ile hem futbolcu hem teknik adam yaşantısında birlikte çalıştığına işaret etti.

"Onunla şampiyonluklar yaşadık. Özkan Hoca onların grubu vardı. Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, ismini sayamadığım Türk futboluna o zaman damga vurmuş antrenörler vardı. Milli takım seviyesinde bir araya gelip dünyada, Avrupa'da oluşan yeni trendleri Türkiye'de deneyen bir antrenördü, ufku o kadar genişti. Yenilikçiydi, idman çeşitlerinde farklılıklar vardı. Kendine has bir karakteri vardı. Başarılarıyla, yaptıklarıyla Türk futboluna damga vurdu. Milli takımda görev yaptı, her türlü antrenörlük, futbol seviyesini Özkan Hoca tattı. Bu kadar övgü ile bahsettiğim yenilikçi antrenör şu an aramızda yok. Allah rahmet eylesin."