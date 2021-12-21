Merce Marti ve Margot Llobera Dakar Rallisi tarihine geçmeye hazırlanıyor.

İkili mekanikten sürücüye tamamen kadınlardan oluşan FN Speed ekibi adına, dünyanın zorlu rallisinde direksiyona geçecek.

Böylece 44 yıldan bu yana düzenlenen Dakar Rallisi'nde bir ilk yaşanacak. Takımın ana sürücüsü Marti, havacılık tutkusuyla da biliniyor.

17 yaşında pilotluğa başlayan İspanyol sürücü, engelleri aşmaya alışkın biri olarak adrenalin tutkunları tarafından tanınan bir isim.

Yardımcı pilot Llobera ise Andorra Kadın Milli Futbol takımında 2015-2017 yılları arasında top koşturdu.

Sporu hayatının odağına yerleştiren bu ikili, 27 Aralık'ta rallinin yapılacağı Suudi Arabistan'a gidecek. 2022 Dakar Rallisi Ocak ayında koşulacak.