Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırmızı kart gördü tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa Bölgesel 1. Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor-Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt, kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı.
Bursa Bölge 1. Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor'u ağırladı.
Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e kırmızı kart gösterdi.
İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti.
Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya da el konulurken, Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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