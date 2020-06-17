Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
İtalya Kupası finali TRT SPOR'da yayımlanacak
[Fotoğraf: TRT SPOR]
İtalya Kupası'nda final zamanı... Napoli ile Juventus kozlarını bugün başkent Roma'da paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak dev mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Futbolda uzun aranın ardından başlayan heyecan, İtalya Kupası ile devam ediyor. Gözler Roma'da oynanacak finale çevrildi. Napoli ile Juventus, kupayı müzelerine taşımak için sahaya çıkacak.
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan yarı final maçlarında Napoli, güçlü rakibi İnter'i kupa dışına itmişti. Juventus ise Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı geçerek adını finale yazdırma başarısını göstermişti.
Cristiano Ronaldo'lu Torino ekibi kupada daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Napoli ise 5 kez bu sevinci yaşadı.
Çizme'deki dev final bugün saat 22.00'den itibaren TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Etiketler: İtalya Kupası napoli juventus maçı hangi kanalda italya kupası maçı saat kaçta italya kupası final maçı hangi kanaldaSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:16
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