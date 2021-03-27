UEFA'nın talebi doğrultusunda maçların seyircili oynanıp oynanmayacağına dair 7 Nisan'a kadar bir rapor sunmaları gerektiğini aktaran Gravina, tribünlerin dolu olması için gereken şartları sağlayabileceklerine inandıklarını vurguladı.

"İki yıldır Avrupa Şampiyonası için yatırım yapıyoruz"

Gravina, Parma kentindeki bir hastaneyi ziyaretinde yaptığı açıklamada seyircileirn tribünlerde olması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi:

"İki yıldır Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonu için çalışıyor, yatırım yapıyoruz. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı müsabakalar için birlikte çalışmalıyız. Seyircilerin tribünlerdeki varlığını sağlamak gibi önemli bir hedefi yakalayabileceğimizi gösterdik."

Açılış müsabakası Türkiye ile İtalya arasında oynanacak

Öte yandan İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), İtalya Milli Takımı'nın 11 Haziran'da Türkiye ile oynayacağı EURO 2020 açılış müsabakası öncesi yapacağı hazırlık karşılaşmalarının takvimini de duyurdu.

İtalya, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 28 Mayıs’ta San Marino'yu, 4 Haziran'da da Çekya'yı konuk edecek.