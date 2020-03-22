30 yaşındaki tecrübeli kaleci Süper Lig'de tüm maçlarda, ilk 11’de yer aldı. Başarılı kaleci 7 maçta gol yemedi.

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Samassa, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadı.

26 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı. 1,98'lik boyuyla Süper Ligin en uzun boylu oyuncusu olma özelliğine de sahip olan Samassa, bu sezon Lig'de 2 bin 295 dakika sahada kaldı.

Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Troyes’ten transfer edilen Samassa, bu maçlarda kalesinde 29 gol gördü.

Başarılı file bekçisi, 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Samassa, yiğidoların evinde oynadığı maçlarda da daha başarılı bir grafik çizdi.

29 golün 9'unu seyircisi önünde, 20'sini deplasmanda yaşadı. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, Demir Grup Sivasspor'un bu sezon 12 hafta lider olarak kalmasında önemli pay sahibi oldu.

Samassa, kalesinde en fazla golü ise 5 gol yediği Gaziantep Futbol Kulübü maçında gördü.

Mali asıllı Fransız vatandaşı Samassa'nın Demir Grup Sivasspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.