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Spor
TRT HABER/AA 29.01.2024 16:20

İstanbulspor Samsunspor'u konuk ediyor

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında sahasında Yılport Samsunspor'la karşılaşıyor.

İstanbulspor Samsunspor'u konuk ediyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

İstanbulspor Samsunspor'u konuk ediyor

Son maçında Galatasaray'a mağlup olan İstanbulspor, 10 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Üç maçlık yenilmezlik serisiyle İstanbul deplasmanına gelen Yılport Samsunspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Ömer F. Turtay, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok

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