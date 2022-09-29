Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: Derbilerde misafir takım seyircileri yok
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."
Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi ile ilgili— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 29, 2022
Basın Açıklaması
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Etiketler: Beşiktaş Derbi Fenerbahçe
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