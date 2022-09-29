Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, bireysel müsabakalar tamamlandı.

Milli sporcular, bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla devam edecek.