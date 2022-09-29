Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular 40 madalya kazandı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel müsabakalarda toplam 40 madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, bireysel müsabakalar tamamlandı.
Milli sporcular, bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.
Şampiyona, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla devam edecek.
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