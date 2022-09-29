Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Derbi öncesi Vodafone Park'ın önünde kavga
Beşiktaş'ta Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, sloganlar attı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak.
Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.
Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.
Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Fenerbahçe Süper Lig
Son Haberler
- 11:24
- 11:25
- 11:18
- 11:10
- 11:10
Sıradaki Haber
Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz