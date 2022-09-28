Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. TRT Spor'dan yayınlanan mücadeleyi 71-62 kazanan dev kupayı müzesine götürdü.

Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Anadolu Efes, 23-15 önde bitirdi. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 42-23 önde gitti.

Farkı koruyan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 54-36 önde tamamladı.

Son çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko'nun bu performansı galibiyet için yetmedi.

Dev mücadeleden 71-62 galip ayrılan Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.