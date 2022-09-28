Anadolu Efes, 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu
Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. TRT Spor'dan yayınlanan mücadeleyi 71-62 kazanan dev kupayı müzesine götürdü.
Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Anadolu Efes, 23-15 önde bitirdi. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 42-23 önde gitti.
Farkı koruyan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 54-36 önde tamamladı.
Son çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko'nun bu performansı galibiyet için yetmedi.
Dev mücadeleden 71-62 galip ayrılan Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.
Karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.
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