Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adem Ljajic Fatih Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile ara transfer dönemi itibarıyla geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekip ile sözleşmesi haziran ayında sona eren Sırp hücum oyuncusu Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
"30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."
Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 28, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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