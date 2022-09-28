Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.

Şampiyon Ziraat Bankkart!



Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Arkasspor'u 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, şampiyonluğa ulaştı.



25-19, 25-23, 25-20 pic.twitter.com/9oxFmZRKeW — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 28, 2022

Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın En Değerli Oyuncusu: Arslan Ekşi! pic.twitter.com/NUk85inqDb — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 28, 2022

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 30, 31)