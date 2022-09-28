Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor-Galatasaray maçı için kentte dev ekran kurulacak
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçı için Yüreğir Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak.
Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma dev ekrandan izlenebilecek.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maçı dev ekrandan izlemek isteyenleri Yüreğir Millet Bahçesi'ne beklediklerini kaydetti.
Adana Demirspor-Galatasaray maçı, 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Etiketler: Adana Demirspor Galatasaray Süper Lig
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